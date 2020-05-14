Украинскую власть сравнили с дойной коровой

Международный валютный фонд (МВФ) продолжит давить на власти Украины и «доить их как дойную корову» ради своих целей, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщается на сайте политика.

По его словам, несмотря на текущие проблемы в экономике Украины, а также на ситуацию с коронавирусом, МВФ «цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа».

Медведчук выразил сомнения в том, что власти страны направят транш МВФ на восстановление экономики и оказание социальной помощи. «Когда дается оценка банковскому закону, который принят, тому же закону о земле, Всемирный банк и МВФ не скрывают, что это им не подходит и что надо дальше совершенствовать эту правовую фазу, которая называется "введение земли сельскохозяйственного назначения как предмета купли-продажи", то есть в рыночные условия», — пояснил политик.

Материалы по теме Голод во время чумы Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса

28 апреля Владимир Зеленский подписал закон об открытии в стране рынка земли с 1 июля 2021 года. Согласно тексту законопроекта, до 2024 года землю смогут приобретать только физические лица, а с 2024 и юридические. Устанавливаются ограничения на количество земли, которое можно приобрести в одни руки. Иностранцам и лицам без гражданства запрещено покупать землю и доли в компаниях, приобретающих ее.

В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов США сроком на три года при выполнении определенных условий. В их число входит борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Кроме того, одним из негласных условий, которое близкие к переговорам источники называли ключевым, было решение конфликта Коломойским.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



