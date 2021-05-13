Медведчука обвинили в помощи Кремлю сменить внешнеполитический курс Украины

Прокуратура обвинила депутата Верховной Рады Виктора Медведчука в действиях, которые могли помочь Кремлю сменить внешнеполитический курс Украины. Об этом заявил в суде один из представителей обвинения, передает УНИАН.

По словам прокурора, Россия не позднее марта 2015 года решила привлечь Медведчука к противоправной деятельности против Украины. Политик решил помочь Москве, поскольку был против действующей украинской власти и находился в дружеских отношениях с российским руководством.

Медведчук предложил депутату от своей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку также помочь России в подрывной деятельности против Украины, и тот согласился, продолжил прокурор. К реализации плана привлекли и других лиц, которых следствие пока не установило.

Себе Медведчук «отвел роль организатора и соисполнителя преступления», утверждает обвинение. По данным прокуратуры, подрывная деятельность против Украины велась по двум направлениям: ущерб обороноспособности и экономической безопасности.

Реализация задуманного плана должна была привести к такому уровню дестабилизации обстановки, которая бы позволила России управлять ситуацией на Украине и привести «к выгодному только стране-агрессору изменению внешнеполитического вектора развития», заявил прокурор.

Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении обычаев войны. Он назвал уголовное дело попыткой остановить оппозицию.