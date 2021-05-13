Суд отказался отпускать Медведчука под личное поручительство

Печерский районный суд Киева отказался отпускать под личное поручительство главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, на чем настаивали его адвокаты и сопартийцы, сообщает ТАСС.

Заявление о готовности взять политика на поруки на время следственных действий подписали и направили в суд около 40 депутатов Верховной Рады от ОПЗЖ. В то же время Медведчук на заседании назвал уголовный процесс политическим и расценил его как давление на оппозицию в целом. «Я выступаю против политического курса действующей украинской власти», — сказал глава политсовета.

Ранее стало известно, что у Печерского суда в Киеве начали собираться украинские националисты. Они потребовали «посадить Медведчука на нары», начали провоцировать его коллег по партии, журналистов и полицию. В связи с этим правоохранители усилили оцепление вокруг здания.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ.

Позже Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.