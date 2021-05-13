Украинские националисты потребовали отправить Медведчука за решетку

Несколько десятков украинских националистов пришли к зданию Печерского районного суда Киева, где проходит заседание об избрании меры пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, и потребовали немедленно отправить политика за решетку, пишет РИА Новости.

Радикалы держат флаги организации «Национальный корпус» (запрещена в России), скандируя лозунги наподобие «Медведчука на нары!» и выкрикивая оскорбления в адрес ОПЗЖ, полиции и журналистов. В само здание суда активистов не пускают, полицейские наряды вокруг него были усилены.

Ранее на заседании Медведчук пожаловался на невозможность выплатить залог, установленный обвинением в размере десяти миллионов долларов, из-за блокировки всех его банковских счетов в рамках уголовного дела. При этом политик отметил, что готов отправиться в СИЗО, если суд примет такое решение. «Главное, чтобы те, кто меня очень уважает и любит, знали, что все будет нормально», — сказал депутат.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ.

Позже Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.