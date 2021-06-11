Названы регионы с самым большим неравенством между богатыми и бедными

Определились лидеры 2020 года среди регионов России по уровню разрыва в доходах между бедными и богатыми слоями населения. При этом средний доход россиян составлял 35,7 тысяч рублей в месяц, а благодаря антикризисным прямым выплатам из бюджета уровень неравенства в целом по стране немного выровнялся, пишут «Известия» со ссылкой на отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики уточнили, что в регионах-лидерах заработки богатых в 8–10 раз превышают доходы бедных. 20 процентов граждан с высокими доходами получали в месяц порядка 82,5 тысячи рублей, а пятая часть наименее обеспеченных россиян — 9,88 тысячи рублей в месяц. То есть первые получали примерно в 8,4 раза больше денег, чем вторые.

Самое сильное неравенство в доходах было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе богатые получали в 10,2 раза больше бедных (215,9 тысячи рублей против 21,2 тысячи рублей); Ненецком автономном округе разница составила 9,4 раза (201 тысяча рублей против 21,3 тысячи рублей); в Москве разрыв между богатыми и бедными — 8,7 раз (177,3 тысячи рублей против 20,3 тысячи рублей); в Чукотском автономном округе заработки малоимущих в 8,5 раз отстают от доходов богатых; в Сахалинской области разница составляет 8,3 раза.

В десятке лидирующих регионов — Адыгея (8,2 раза), Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза). Эксперты отметили, что большинство регионов лидирует в перечне субъектов со средним доходом населения.

Наименьшее расслоение в 2020 году специалисты выявили в Карачаево-Черкесии — там заработки между обеспеченными и малоимущими гражданами отличаются в 5,3 раза (37,1 тысячи рублей против 7 тысяч рублей), Костромской области — в 5,4 раза (50,7 тысячи рублей против 9,5 тысяч рублей) и Еврейской автономной области — в 5,4 раза (56,2 тысячи рублей против 10,4 тысячи рублей). Подобная разница в доходах отмечена в Хакасии, Ингушетии, Крыму, Кировской, Новгородской и Владимирской областях.

Ранее Владимир Путин назвал лучшие регионы России по качеству жизни. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) он рассказал о создании Агентством стратегических инициатив (АСИ) вместе с экспертами и комиссиями Госсовета национального рейтинга качества жизни субъектов федерации.

В ноябре 2020 года стало известно, что пандемия коронавируса увеличивает пропасть между богатыми и бедными регионами России. Правительство подталкивает некоторые области к тому, чтобы они самостоятельно заботились о себе, сообщало агентство Bloomberg. Бюджеты регионов существенно пострадали из-за резкого снижения налоговых поступлений, а федеральные власти предлагали региональным правительствам заимствовать больше, чтобы покрыть растущие медицинские и другие расходы.