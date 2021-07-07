Время появления первых людей в российском Приполярье уточнили

На памятнике Кушеват в Ямало-Ненецком автономном округе ученые Института археологии и этнографии РАН нашли кости людей, которые жили 35-45 тысяч лет назад. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института Иван Зольников, его слова передает ТАСС.

По его словам, находки археологов помогли уточнить дату появления человека на территории Нижней Оби, которая пока что мало изучена.

«Результаты работ позволили существенно "удревнить" дату первого появления человека в приполярных районах западной части Западно-Сибирской равнины и отодвинуть границу ее заселения на 200 километров к северу», — сказал Зольников.

Ученый также добавил, что Обь стала одной из последних рек Сибири, где в северных широтах обнаружили свидетельства существования человека в период верхнего палеолита.

Кроме того, в палеолитическом местонахождении поселка Кушеват исследователи обнаружили оленьи кости, кости мамонтов и фрагмент нижней челюсти бизона. Сейчас археологи проводят радиоуглеродное датирование найденных фрагментов.

Ранее на Ямале открыли сезон археологических экспедиций. Часть ученых из Научного центра изучения Арктики исследует памятник «Нюрымпосллор 2» в Приуральском районе, другая часть — Приуральский и Шурышкарскй районы.

