Красноярский губернатор ответил на идею вернуть Северной Земле имя Николая II

Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал идею вернуть архипелагу Северная Земля в Северном Ледовитом океане имя императора Николая II. Такой ответ указан в письме на имя спикера Заксобрания региона Дмитрия Свиридова, его подписал первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко, передает ТАСС.

В письме также указано, что в 2006 году Дума тогдашнего Таймырского автономного округа (с 1 января 2007-го имеет статус Таймырского муниципального района Краснодарского края) приняла решение вернуть это название архипелагу, но процедуру переименования не завершили.

Комитет по госустройству, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания края направил запросы в Академию наук, МГУ, Русское географическое общество, Сибирский федеральный университет, администрацию Таймырского района, чтобы узнать их отношение к инициативе. Председатель комитета Сергей Попов заявил, что собирать обращения по вопросу планируется до конца года, а в 2021 уже запустить общественное обсуждение. По его словам, «никто годами ждать ответы не собирается».

1 октября сообщалось, что путешественник Федор Конюхов и внучка «русского Колумба» Бориса Вилькицкого Ирина Тихомирова подписали письмо с предложением вернуть архипелагу Северная земля имя императора Николая II, направленное властям Красноярского края. Его также подписали епископ Нарьян-Марский Иаков и православный предприниматель, руководитель организации «Двуглавый орел» Константин Малофеев.

Архипелаг Северная Земля был открыт 4 сентября 1913 года экспедицией Вилькицкого и назван Земля императора Николая II, один из островов получил название остров цесаревича Алексея. В 1926 году архипелаг переименовали в Северную землю, остров цесаревича Алексея — в Малый Таймыр.