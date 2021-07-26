Знаменитого дружелюбного тюленя-монаха с греческого острова жестоко убили

Прославившийся в 2018 году тюлень по кличке Костис с греческого острова Алонисос был жестоко убит неизвестными. Об этом сообщает Greek City Times.

Животное со следами «преднамеренного убийства» обнаружили на побережье острова Алонисос в субботу, 24 июля. «Невинное животное расстреляли с помощью подводного ружья, причем оружие было заряжено большим гарпуном именно для этой цели», — говорится в заявлении Общества изучения и защиты тюленей-монахов.

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Костиса назвали в честь рыбака, который спас его во время циклона Зорбас в Эгейском море в 2018 году. После спасения Костис попал в центр первой помощи Общества изучения тюленей-монахов, а затем его отпустили в естественную среду обитания. С тех пор знаменитый тюлень считался талисманом острова Алонисос — он часто лежал на берегу, отличался дружелюбным нравом и любил позировать перед фотографами.

Убийство знаменитого животного расследуется совместными усилиями Центрального портового управления Греции и Общества изучения и защиты тюленей-монахов.

Тюлени-монахи обитают в акватории Средиземного моря и у африканского побережья Атлантического океана. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

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