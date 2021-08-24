Таинственную гибель семьи туристов объяснили воздействием ядовитых водорослей

Тела трех человек и собаки без признаков насильственной смерти найдены в США

Ученые объяснили таинственную гибель семьи на туристической тропе в Национальном лесу Сьерра в американском штате Калифорния воздействием ядовитых водорослей. Об этом сообщает Live Science.

Джон Герриш, Эллен Чанг, их годовалая дочь Миджу и собака по кличке Оски были найдены мертвыми на тропе, которая идет вдоль реки Мерсед в отдаленной местности парка. Их обнаружили после того, как друг семьи сообщил о ее исчезновении.

Материалы по теме Тайна короля таблеток Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет

На телах погибших не было обнаружено следов насильственной смерти. Место обнаружения тел временно оцепили из опасения, что там могут находиться опасные для жизни и здоровья людей материалы, но на следующий день оцепление сняли.

«Это очень необычная, даже уникальная ситуация. На телах погибших не обнаружено травм, нет никакой очевидной причины их смерти. Не было найдено и предсмертной записки. Они находились посреди национального лесного парка, куда отправились в поход на один день», — рассказала представитель шерифа округа Марипоса Кристи Митчелл. Герриш и Чанг были заядлыми туристами.

Первоначально следователи рассматривали версию о том, что семья могла погибнуть из-за ядовитых газов из заброшенной шахты, однако шериф округа Джереми Бриз заявил, что не считает эту версию реалистичной. Ближайшая известная шахта находится в пяти километрах от места обнаружения трупов.

Бриз заявил, что следователи также изучают версию, согласно которой причиной гибели туристов могли стать сине-зеленые водоросли. Лесная служба США недавно вывесила в начале тропы предостережение о токсичных водорослях. Сине-зеленые водоросли и цианобактерии растут в воде и могут выпускать токсины, которые иногда отравляют животных.

По мнению профессора Школы рыболовства, аквакультуры и водных наук Университета города Оберн Алана Уилсона, если семья и была подвержена воздействию таких токсинов, вероятнее всего, это были токсичные водорослевые маты, а не цветение воды. Однако река Мерсед отличается небольшой глубиной и сильным течением. Это значит, что появление в реке водорослевых матов маловероятно.

Следователи надеются, что вскрытие тел и токсикологические тесты помогут им установить причину гибели семьи.

Ранее сообщалось, что британская ветеринарная ассоциация (BVA) напомнила владельцам собак о неочевидной опасности в водоемах. Из-за сине-зеленых водорослей, которые активно разрастаются в жару, собаки могут подвергнуться опасности и даже гибели.