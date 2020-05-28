Собака пожевала листья популярного домашнего растения и умерла

В американском штате Висконсин французский бульдог по кличке Лили погрызла популярное домашнее растение и скончалась. Об этом сообщает газета New York Post.

Кейт Вагнер (Kate Wagner) рассказала, что в начале мая Лили пожевала листья саговника поникающего и отравилась. Как только полуторагодовалая питомица начала проявлять признаки недомогания, хозяйка отвезла ее в ветклинику. Там собаке установили питательную трубку и назначили лечение. Несмотря на усилия Вагнер и ветеринаров, 16 мая Лили умерла.

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Американка призналась, что купила это древовидное растение, поскольку не знала о его высокой токсичности. «Я заметила это декоративное дерево на полке магазина среди других безвредных комнатных растений. На нем не было ни единой предупреждающей надписи», — утверждает она.

Вагнер осветила историю в СМИ, чтобы предупредить окружающих об опасности этого домашнего растения. «Если вы фанат комнатных растений, пожалуйста, перед покупкой тщательно изучайте каждое новое растение, — призвала она. — Даже если вам кажется, что растение стоит в безопасном месте, ваши маленькие проказники все равно могут попасть в неприятность». Также она попросила цветочные магазины помечать для покупателей токсичные виды растений.

Саговник поникающий ядовит при употреблении в пищу как для людей, так и для животных. Вкус растения привлекателен для домашних питомцев. Клинические симптомы отравления проявляются в течение 12 часов и могут включать в себя рвоту, тошноту, слабость и судороги. Токсичны все части растения, особенно семена.

В прошлом году сообщалось, что три собаки погибли после купания в зацветшем пруду американского штата Северная Каролина. У них нашли признаки отравления синезелеными водорослями.

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