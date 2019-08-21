Преданный пес умер через пятнадцать минут после смерти хозяина

В шотландском городе Аллоа пес скончался через пятнадцать минут после смерти своего хозяина. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

25-летний Стюарт Хатчисон (Stuart Hutchison) на протяжении восьми лет боролся с раком мозга. Он проходил курс химиотерапии и пережил несколько операций.

В мае этого года во время отпуска со своей женой Даниэль шотландец почувствовал себя хуже. У мужчины заболела рука, и после нескольких сканирований врачи пришли к выводу, что заболевание распространилось на его кости. Узнав о диагнозе, Сюарт решил провести последние недели в доме, где он родился, вместе со своей семьей.

В последний день жизни мужчины его жена сломала очки. Ее отец решил помочь супругам, зная, что Стюарт может умереть в любой момент, и заехал к ним домой за запасной парой. Он заметил, что одна из собак пары по кличке Неро чувствует себя плохо и отвез ее в ветеринарную больницу. Доктор обнаружил у животного травму позвоночника и не смог помочь собаке — она умерла. Как позже выяснил отец Даниэль, это случилось через 15 минут после смерти ее хозяина.

«У Стюарта было три собаки, но Неро был любимцем и не отходил от него ни на шаг», — отметила Фиона Конаган (Fiona Conaghan), мать Сюарта.

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