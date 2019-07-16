Преданный пес полтора года сидел на месте гибели хозяина и растрогал людей

В греческом городе Навпакт (Греция) местные жители соорудили будку собаке, которая больше полутора лет живет на месте гибели хозяина. Об этом сообщает Greek Reporter.

В ноябре 2017 года на тот момент 40-летнего Хариса (Haris), владельца пса, насмерть сбила бетономешалка. Со дня аварии возле установленного у дороги памятника поселилась его собака белого окраса. Она отказывается уходить, а в жаркое время прячется в тени растущих рядом кустарников.

Остается неизвестным, как питомец проделал путь в 12 километров, покинув дом Хариса.

Очевидцы прозвали собаку Греческим Хатико. Некоторые пытались приютить пса, однако тот всегда возвращался к памятнику погибшего владельца. Люди присматривают за преданным животным и приносят ему воду и еду.

В июне сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси пес несколько дней провел у больничной койки умершего хозяина, ожидая его возвращения. Трехлетний пес по кличке Муз очень тяжело переживал смерть владельца.

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