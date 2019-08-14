Три собаки умерли в муках после купания в токсичном пруду

В американском штате Северная Каролина три собаки погибли после купания в зацветшем водоеме. Об этом сообщает CBS News.

Жительница города Уилмингтон Мелисса Мартин (Melissa Martin) рассказала в Facebook, что после возвращения с прогулки возле пруда у ее собак Эбби, Харпо и Иззи начались судороги. Она немедленно отвезла питомцев к ветеринару, который нашел у них признаки отравления синезелеными водорослями. Всех трех собак пришлось усыпить в тот же день.

Мартин и ее знакомые собрали около пяти тысяч долларов (317 тысяч рублей) на установку возле опасного пруда предупредительных знаков. «До конца года я свяжусь с теми, с кем необходимо связаться для установки возле каждого такого водоема знаков с предупреждением, что они токсичны, — говорит женщина. — Потому что никто не знает. В тот пруд могли войти дети, и они тоже отравились бы».

Некоторые виды синезеленых водорослей производят токсины, которые поражают нервную систему, почки, печень и желудочно-кишечный тракт. Они являются одной из причин цветения воды, вызывающего массовые заморы рыбы и отравления животных и людей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!