Ветеринары предупредили об опасностях водоемов для собак в жару

Британская ветеринарная ассоциации (BVA) напомнила владельцам собак о неочевидной опасности в водоемах. Из-за сине-зеленых водорослей, которые активно разрастаются в жару, собаки могут подвергнуться опасности и даже гибели, пишет The Metro.

Увеличение количества токсичных сине-зеленых водорослей в водоемах по всей Великобритании из-за жары привели к тому, что после купания в пруду едва не погибла бордер-колли. Сине-зеленые водоросли, известные как цианобактерии, состоят из крошечных организмов, обычно встречающихся в пресноводных озерах, прудах, водохранилищах и медленно текущих реках. В теплую погоду они находятся на поверхности и очень токсичны для собак. Отравление ими вызывает у животных рвоту, диарею, судороги, затрудненное дыхание и кому. Это может привести к повреждению печени и смерти.

Один из ведущих ветеринаров Великобритании, доктор Лаура Плейфорт (Laura Playforth), рекомендует немедленно обратиться к врачу, если есть малейшее подозрение на отравление водорослями. «Противоядия от токсинов, вырабатываемых сине-зелеными водорослями, не существует, поэтому скорейшее ветеринарное лечение необходимо для спасения животного», — добавила она.

В мае кинолог Владимир Голубев напомнил, что с 1 января 2021 года в России брать с собой на пляж запрещено любых псов, кроме собак-поводырей. Он подчеркнул, что ранее правила устанавливались регионами, а теперь закреплены на федеральном уровне.