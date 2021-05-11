Перечислены породы собак с самым крепким здоровьем

Издание The Spruce Pets опубликовало рейтинг собак с самым крепким здоровьем. Отмечается, что представители этих пород наименее подвержены заболеваниям и имеют высокую продолжительность жизни.

На первом месте оказался бигль. Самые слабые органы у этих собак — тазобедренные суставы и глаза, однак бигли активны всю взрослую жизнь. На втором месте — австралийская пастушья собака. По данным портала, это одна из самых спортивных и умных пород. Однако у этих питомцев из-за чрезмерной активности могут развиться проблемы с суставами.

Хорошим здоровьем также отличаются чихуахуа. Эти псы чаще всего живут до 20 лет и редко болеют. Наиболее слабые места у чихуахуа — это сердца, глаза и надколенники. На четвертом месте оказались борзые. Несмотря на достаточно короткую продолжительность жизни (10-13 лет), они отличаются здоровьем. Однако за их питанием нужно тщательно следить, так как они могут испытывать проблем с желудком.

Среди собак с хорошим здоровьем также были перечислены пудели, гаванский бишон, хаски, басенджи, бордер-колли и помеси различных пород.

Ранее кинолог Владимир Голубев развеял мифы о маленьких собаках. По его словам, одно из главных заблуждений связано с тем, что маленькие породы собак не нуждаются в прогулках. Так, во время нахождения на улице питомец не только справляет нужду, но и знакомится с окружающим миром и развивается. Голубев добавил, что даже небольшие собаки должны гулять ежедневно, минимум два раза в день.