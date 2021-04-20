Полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день

Собака породы чихуахуа скончалась через несколько часов после смерти хозяина — отставного шерифа округа Джиога в американском штате Огайо. Об этом сообщает издание Unilad.

Дэн МакКлилленд (Dan McClelland) 13 лет был шерифом округа Джиога и ушел на пенсию в 2016 году. Десять лет из 13 он провел бок о бок со своей любимой собакой породы чихуахуа по кличке Мидж.

МакКлилленд и Мидж прославились в 2006 году, когда Книга рекордов Гиннесса официально объявила помесь чихуахуа и рэт-терьера самой маленькой полицейской собакой в мире. Шериф часто шутил, что Мидж стала так популярна, что люди забыли о том, кто он такой.

Несмотря на размер, Мидж была идеальной полицейской собакой. Она обыскивала автомобили на предмет наркотиков, не устраивая беспорядок и не портя обивку в салоне.

В 2016 году МакКилленд удивил коллег, объявив, что хочет уйти на пенсию, чтобы отправиться путешествовать по стране вместе с женой Беверли (Beverly) и Мидж.

В среду, 14 апреля, МакКлилленд (DanMcClelland) скончался от рака в возрасте 67 лет. Всего через несколько часов умерла и Мидж. Собаке было 16 лет.

Предположительно, собака не выдержала потери любимого хозяина и умерла от разбитого сердца. Ее похоронят вместе с хозяином.

Ранее сообщалось, что собака из мексиканского города Лос-Мочис отказывалась отходить от праха умершего хозяина. Она лежала перед мемориалом из цветов и свечей, установленным в память о мужчине.