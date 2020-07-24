Верная собака ни на секунду не отходила от праха умершего хозяина

Собака из мексиканского города Лос-Мочис отказывалась отходить от праха умершего хозяина. На поведение верного пса обратило внимание издание Daily Star.

Дочь покойного Габриела Мондака (Gabriela Mondaca) опубликовала в Twitter фотографии своей собаки, которая лежала перед мемориалом из цветов и свечей, установленным в память о ее отце. Мексиканка рассказала, что собака скорбела о потере хозяина также, как и вся семья.

По словам Мондаки, животное ни на секунду не отходило от останков хозяина и плакало.

Твит набрал 72 тысячи лайков и 6,9 тысячи репостов. Одна из пользовательниц написала: «Мой отец, у которого была собака, умер от рака. На первую годовщину его смерти мы проснулись утром и обнаружили, что собака умерла во сне на его кровати в тот же день, что и ее хозяин год назад». Другой подписчик прокомментировал: «Моя мать переживала приступы беспокойства из-за пандемии, и первым, кто это заметил, был наш пес Йоко. Он не отходил от нее, пока она не успокоилась. Он даже пошел спать с ней, забрался на нее и начал лизать ей лицо. Собаки благословенны».

Ранее сообщалось, что в российском городе Магадан домашняя собака два месяца ждала бросившего ее на морозе хозяина, но так и не дождалась. Пес 60 дней верно сидел на одном месте и не подпускал к себе чужаков.