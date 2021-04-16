Собака спасла жизнь хозяину во время прогулки и заслужила угощение

Собака из американского города Канзас-Сити, штат Миссури, спасла жизнь хозяину, которому стало плохо во время прогулки. Об этом сообщает издание India Today.

Вечером в воскресенье, 11 апреля, мужчина выгуливал собаку. Неожиданно ему стало плохо. Собака быстро побежала к ближайшему дому и дала понять жильцам, что с ее хозяином случилась беда. Те вызвали скорую помощь.

О произошедшем написали в Facebook полицейские. «Благодаря умной и преданной собаке и местным жителям, которые откликнулись на ее призыв о помощи, мужчина получил экстренную медицинскую помощь, и сейчас чувствует себя нормально. Собака получила в награду объятия, благодарность и множество угощений», — говорится в сообщении на сайте городской полиции.

Пост собрал множество лайков и стал вирусным в соцсетях. Многие пользователи в комментариях пожелали владельцу животного скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что в Оттаве, Канада, собака спасла жизнь внезапно потерявшей сознание на прогулке хозяйки. Животное выпрыгнуло на дорогу и перекрыло проезд грузовику, водитель которого вышел из автомобиля и помог женщине.