Собака в последний момент спасла тонувшего в реке мальчика

Собака в пригороде австралийского города Онкапаринга Порт Ноарлунга, штат Южная Австралия, в последний момент спасла жизнь ребенку, который оказался в самой глубокой части реки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Роб Осборн (Rob Osborn) гулял на берегу реки со своей собакой — метисом бульдога и стаффордширского бультерьера по кличке Макс (Max). Австралиец увидел на середине реки тонущего ребенка.

«Течение унесло мальчика на глубину, к большим камням. От гибели его отделяли секунды», — рассказал Осборн. Прежде, чем мужчина успел прыгнуть в воду, он заметил, что Макс уже плывет к мальчику.

Осборн крикнул ребенку, чтобы он позвал пса по имени и ухватился за ручку спасательного жилета, который был надет на собаке. Мальчик схватил ручку, и пес вытащил его на берег.

«Он однозначно герой, просто не знает об этом. Он просто делал то, что ему сказали», — отметил владелец Макса.

Бульдоги и стаффордширские бультерьеры обладают репутацией агрессивных собак. Многие считают, что эти породы не подходят для содержания в качестве домашних питомцев.

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