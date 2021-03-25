Собака спасла жизнь хозяйки на прогулке

В Оттаве, Канада, собака спасла жизнь внезапно потерявшей сознание на прогулке хозяйки. Об этом сообщает People.

В середине марта Хейли Мур (Haley Moore) упала в обморок на обочине во время утренней прогулки со своим питомцем по кличке Кловер. Собака выпрыгнула на дорогу и перекрыла проезд грузовику. Водитель вышел из автомобиля и помог Мур.

«Это было впечатляюще, собака просто перекрыла мне дорогу. Все время она не спускала глаз с хозяйки и, хотя держалась от меня в стороне, убедилась, что той помогают», — прокомментировал пришедший на помощь Мур канадец.

После этого Кловер привлекла к помощи хозяйке еще одного прохожего, а сама побежала домой, чтобы позвать ее родственников. Когда родители Мур прибежали к ней, на место уже прибыли парамедики.

«Я помню только, как очнулась в скорой помощи и не понимала, что происходит», — призналась Мур.

После инцидента канадку отправили домой. Медики затрудняются сказать, из-за чего она потеряла сознание. Мур отметила, что не боится вновь лишиться чувств, потому что знает, что Кловер обязательно придет к ней на помощь.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси собака из приюта спасла жизнь новому хозяину. Когда у мужчины случился инсульт, она лизала ему лицо, чтобы он не потерял сознание и смог вызвать врачей.