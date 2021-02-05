Собака из приюта спасла жизнь новому хозяину

Житель американского штата Нью-Джерси забрал из приюта шестилетнюю немецкую овчарку, которая позже спасла ему жизнь. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 29.

Немецкая овчарка по кличке Сэди (Sadie) оказалась в приюте для животных, когда ее хозяин переехал. Спустя несколько месяцев собаку забрал к себе домой мужчина по имени Брайан (Brian).

Хотя в ее досье упоминалось, что она особенно нервно ведет себя с мужчинами, Брайан почувствовал особую связь с Сэди. Он оценил ее ум и беззаветную преданность, которую было непросто завоевать.

На минувшей неделе Брайан перенес инсульт, когда находился дома один. Сэди мгновенно бросилась на помощь. Она лизала лицо нового хозяина, чтобы он не потерял сознание, и помогла ему пересечь комнату, чтобы добраться до мобильного телефона.

Мужчина признался, что если бы не собака, он не смог бы вызвать врачей.

Пока американец восстанавливается после произошедшего, за Сэди присматривают его родственники. Брайан каждый день общается с собакой по FaceTime.

Ранее сообщалось, что лающие собаки в горах вблизи коммуны Аверс в Швейцарии помогли спасти хозяев, погребенных под лавиной. Они привлекли внимание группы туристов, которая находилась поблизости.