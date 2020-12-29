Бездомная собака помогла спасти брошенного новорожденного ребенка

Бездомная собака в муниципалитете Сибонга на Филиппинах привела мотоциклиста к брошенному новорожденному ребенку. Об этом сообщает издание Cebu Daily News.

В четверг, 24 декабря, внимание 36-летнего мотоциклиста Джунрелла Фуэнтеса Ревильи (Junrell Fuentes Revilla) привлекла внимание лающая черная собака. Мужчина решил остановиться и последовать за бездомным животным.

Собака привела мужчину к пустырю возле городской свалки, где на траве лежал плачущий младенец. Ребенок был завернут в полотенце.

Филиппинец подобрал ребенка и отвез его в ближайшую больницу. Он сообщил о находке в полицию. Полицейские устанавливают личность матери подкидыша. В настоящее время ребенок находится под опекой социальных работников.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Онтарио бродячий пес согрел на улице пятерых котят и восхитил пользователей сети. На тот момент котятам было около пяти недель и без пса им грозила неминуемая смерть.