Зоологи назвали собак «запрограммированными» на дружбу с людьми

Исследование ученых из Университета Аризоны доказало, что щенки запрограммированы на общение с людьми с рождения. Они появляются с «человекоподобными» социальными навыками, которые позволяют им общаться с людьми с раннего возраста, а не учиться этому позже, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Current Biology.

Исследователи обнаружили, что еще до того, как щенки покинули помет, они могут слушать людей, следуя таким сигналам людей, как указательные жесты. Но им требуется немного больше времени, чтобы отвечать и реагировать на них. По словам ведущего автора исследования доктора Эмили Брей из Университета Аризоны, генетика объяснила более 40 процентов различных способов, как щенки могут следовать жестам человека, а также вариации того, как долго они вступают в зрительный контакт с людьми во время заданий, оценивающих интерес щенков к людям.

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Доктор Брей и ее команда изучили поведение 375 восьминедельных щенков, которые ранее не общались с людьми один на один. Оказалось, щенки рождаются со способностью реагировать на инициированное человеком общение, но самостоятельно его инициировать учатся позже. Предыдущие исследования показали, что мозг собак обрабатывает язык аналогично человеческому, причем правая сторона имеет дело с эмоциями, а левая обрабатывает смысл, а когда между полушариями полная гармония и нет противоречий в интерпретации сигналов, животное счастливо.

«Мы показываем, что щенки будут отвечать взаимностью на человеческий социальный сигнал и успешно использовать информацию, предоставленную человеком в социальном контексте, с самого раннего возраста. Например, еще до того, как щенки покинули своих сородичей, чтобы жить с человеком. Эти данные свидетельствуют о том, что собаки биологически подготовлены к общению с людьми. С раннего возраста они демонстрируют социальные навыки, которые имеют сильный генетический компонент», — объяснила Брей. Она добавила, что выводы ученых указывают на важную часть истории одомашнивания: животные со склонностью к общению с людьми могли быть отобраны в популяции волков, которые породили собак.

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