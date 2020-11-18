Составлен рейтинг самых популярных для собачьих кличек имен политиков

Самой популярной кличкой собак, названных в честь иностранных политиков, стало имя президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный Российской кинологической федерацией (РКФ), пишет РБК.

Так, в честь американского лидера было названо 72 собаки. Кличку Трамп носят как немецкие овчарки, так и шпицы, и чихуахуа. На втором месте по популярности расположился бывший президент США Барак Обама, в честь него названо 39 псов, в основном, породы чихуахуа.

Среди российских политиков в рейтинге лидирует директор «Роснано» Анатолий Чубайс. Клички в его честь дали 32 собакам, пять из которых — среднеазиатские овчарки.

Менее популярными среди собачников стали имена бывших советских лидеров и глав европейских государств. Так, в честь канцлера Германии Ангелы Меркель названо 13 собак, в честь президента Франции Эмманюэля Макрона — три, а в честь экс-глав СССР Леонида Брежнева и Иосифа Сталина — по две.

Ранее в РКФ назвали клички, которые россияне чаще всего дают своим собакам. Так, рейтинг возглавила кличка Оскар, а на втором месте оказались Жасмин и Афродита.