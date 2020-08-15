Две школьницы раскрыли секретный сигнал банды похитителей собак

Две сообразительные ирландские школьницы раскрыли секретный сигнал, который оставляли друг другу члены банды, похищающих собак у местных жителей. Об этом пишет издание Dublin Live.

10-летние школьницы Софи и Даниэль из Дублина стали свидетельницами разговора родителей и их друзей, обсуждающих случай, произошедший с соседкой. Перед гуляющей со своим ретривером женщиной остановился фургон, из которого вышел неизвестный мужчина. Он немного поболтал с владелицей собаки и вернулся в фургон. После этого из него вышел другой мужчина и попытался вырвать у женщины ее питомца. Злоумышленника спугнул случайный прохожий. Отмечается, что за последние несколько месяцев по всей Ирландии прокатилась целая волна краж собак.

Позже, во время прогулки наблюдательные школьницы обнаружили, что к воротам десятков домов и мусорным бакам привязаны пластиковые застежки-молнии. Девочки догадались, что таким образом бандиты «маркируют» дома, где живут собаки, чтобы потом украсть животных. Школьницы потратили несколько часов, чтобы срезать метки. Мать Софи Сара опубликовала фото находок в социальных сетях в качестве предупреждения владельцев домашних животных, чтобы они не теряли бдительность.

Ранее в Самарской области собака по кличке Ума Турман помогла полицейским задержать подозреваемого в трех кражах, совершенных за одну ночь в поселке Безенчук. Украденное имущество было изъято и возвращено законным владельцам.