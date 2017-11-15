Ума Турман помогла поймать серийного вора в Самарской области

Собака по кличке Ума Турман помогла полицейским задержать подозреваемого в трех кражах, совершенных за одну ночь в поселке Безенчук (Самарская область). Об этом в среду, 15 ноября, сообщает пресс-служба МВД России.

К стражам порядка обратилась местная жительница. Она сообщила, что из пристройки к веранде ее дома украли вещи. Дверь дома при этом была закрыта на шпингалет.

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«В поиске похищенного имущества участвовала служебная собака по кличке Ума Турман, которая, взяв след, привела полицейских к заброшенному дому, находящемуся на одной из улиц поселка Безенчук. Внутри был обнаружен схрон с похищенным имуществом. Также там находились и другие вещи, не принадлежащие потерпевшей», — говорится в сообщении.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в преступлении — местного жителя 1963 года рождения, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков, кражи и разбой. Он признался, что в ту же ночь совершил еще два хищения. Украденное имущество было изъято и возвращено законным владельцам.

Полицейские также установили, что подозреваемый причастен и к другим кражам в поселке, в том числе к хищению денег и бытовой техники из квартир. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»), задержанный заключен под стражу на два месяца.