Расставшаяся с пенсионером молодая москвичка похитила его таксу

Полицейские задержали 26-летнюю москвичку по подозрению в том, что она похитила таксу у 67-летнего знакомого пенсионера, с которым ранее перестала общаться. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В [полицию] обратился 67-летний житель столицы с заявлением о краже таксы. Придя в свою квартиру, расположенную на улице Паустовского, он обнаружил, что стекло балконной двери разбито. Из квартиры пропала собака», — говорится в сообщении.

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Потерпевший рассказал, что раньше общался с 26-летней женщиной, а потом «прервал с ней контакт». Пенсионер заподозрил, что именно она причастна к хищению. Вскоре подозревая была задержана; в настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту преступления возбуждено дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Как отмечают в столичном главке МВД, в настоящее время собака найдена и возвращена владельцу.

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