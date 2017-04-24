Полицейские нашли похищенную в Иркутской области у женщины-инвалида собаку

В Иркутской области женщине-инвалиду сотрудники правоохранительных органов вернули похищенную собаку породы сибирская хаски. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается на сайте МВД России.

Собаку по кличке Лайма похитил 32-летний житель одного из садовых товариществ Иркутского района, когда хозяйка, оставив питомца на улице, зашла в продуктовый магазин. Когда именно произошла кража животного, не сообщается.

Полицейские опросили свидетелей и изъяли видеозапись с камеры наблюдения. После проведения необходимых мероприятий личность похитителя была раскрыта. В данный момент мужчина находится под стражей. Ему вменяется часть 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»).

В октябре прошлого года сообщалось о 19-летнем уроженце ближнего зарубежья, который украл у пенсионера в Москве инвалидное кресло ради забавы. Инцидент был записан на камеру видеонаблюдения.