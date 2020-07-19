Названы самые популярные собачьи клички

Российская кинологическая федерация (РКФ) рассказал о том, что чаще всего россияне называют своих собак Оскар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента организации Владимира Голубева.

По его словам, на втором и третьем месте оказались клички Жасмин и Оливия. Также россияне часто дают клички своим питомцам в честь греческих богов: Зевс, Афина или Афродита.

Голубев отметил, что традиционные советские клички постепенно уходят в прошлое. Так, за последние пять лет собак крайне редко называли Дружок, Каштанка или Тузик. При этом все чаще встречаются необычные клички в честь любимого бренда или марки машины.

Рейтинг популярности кличек построен на данных единой родословной книги РКФ. В ней каждый год регистрируется около 320 тысяч щенков.

Ранее Российская кинологическая федерация подготовила список пород собак, наиболее подходящих для детей. Специалисты отметили, что для детей любого возраста подойдут такие породы, как дружелюбные кавалер кинг-чарльз-спаниель и брюссельский гриффон, умный пудель, жизнерадостные шелти или вельш корги пемброк.