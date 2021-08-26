Борцы за природу оставили после себя тонны мусора

Депутат британского парламента Ники Эйкен заявила, что после акций протеста сторонников экологического движения Extinction Rebellion на улицах Лондона осталось 120 тонн мусора. Об этом она сообщила на встрече с избирателями, пишет Daily Mail. Речь идет о двухнедельных манифестациях в октябре 2019 года. Городской бюджет потратил на уборку 50 тысяч фунтов стерлингов.

Заявление Эйкен совпало с недавним возобновлением протестов Extinction Rebellion. Борцы за природу требуют от британских властей остановить новые инвестиции в невозобновляемые источники энергии. Активисты выходили с плакатами и пытались перекрыть автомобильное движение на центральных улицах Лондона. Полиция задержала более 200 человек за последние дни.

Представитель Extinction Rebellion отверг обвинения Эйкен. По его словам, активисты убирают за собой мусор после протестов, поскольку бережно относятся к чистоте мест, в которых находятся. Он отметил, что после новогодней ночи 2017 года в центре Лондона уборщики собрали 85 тысяч тонн мусора.

В начале июля Financial Times предсказала провал мировой борьбе за экологию. Авторы материала считают, что американские и европейские нефтяные компании приспособились к требованиям экологов сократить добычу ископаемого топлива. Фирмы избавляются от дочерних компаний, но те продолжают работу под руководством небольших фондов, сохраняя прежний объем выбросов вредных веществ.