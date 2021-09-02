Назван срок введения запрета на производство товаров из пластика

Минприроды: запрет на производство товаров из пластика введут в России в 2024 году

Окончательный запрет на производство одноразовых товаров из пластика в России власти планируют ввести в 2024 году. Срок, к которому будет принята мера, назвал глава Минприроды Александр Козлов. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением глава ведомства выступил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. «Запрет предлагаем вводить постепенно, чтобы производства успели перестроиться. В 2024 году он должен быть окончательным», — пояснил Козлов.

Ранее ситуацию с переработкой отходов в стране оценила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Среди проблем она назвала нехватку мусороперерабатывающих мощностей и их полное отсутствие в некоторых регионах. Глава ведомства заявила, что Россия неизбежно придет к полному отказу от неперерабатываемого цветного пластика.