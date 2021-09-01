Спрогнозирован отказ россиян от банковских карт к 2025 году

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин спрогнозировал практически полный отказ россиян от банковских пластиковых карт к 2025 году. Он рассказал РИА Новости, что через несколько лет карты могут стать «раритетом».

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Бесплатный билет в мир искусств. Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры

«Сейчас каждый четвертый наш клиент новую карту открывает без пластикового носителя. Ожидаем, что к концу 2023 года без пластика будет выпускаться 50 процентов карт. А к 2025 году, я думаю, пластиковая карта вообще станет раритетом», — сказал он.

По его словам, многие россияне отказываются и от наличных денег, доля полностью безналичных клиентов выросла к настоящему времени почти до половины с примерно 25 процентов в 2014 году. При этом спрос на наличные деньги зависит от сезонности: в декабре он традиционно выше, в январе — ниже.

Ранее Ведяхин рассказал, что Сбербанк сейчас не планирует повышать ставки по потребительским кредитам. Он добавил, что главная причина нынешнего увеличения ключевой ставки заключается в ускорении инфляции.

