С 1 сентября 2021 года в России заработает «Пушкинская карта», обладатели которой из числа молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет смогут покупать билеты в музеи и на культурные мероприятия. Всего в программе смогут принять участие 13 миллионов человек. Об этом пишет «Интерфакс».
Участники программы благодаря «Пушкинской карте» номиналом пять тысяч рублей в течение одного календарного года смогут приобретать билеты в театры, музеи, консерватории, филармонии и библиотеки за счет государства. При этом в программу не включены кинотеатры и цирки. В 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит три тысячи рублей, потратить их на билеты нужно до 31 декабря.
Всего заявки на участие в программе пока подали более 1,3 тысячи учреждений культуры, в которых для обладателей «Пушкинской карты» будет доступно более семи тысяч мероприятий. Получить виртуальную карту можно на портале Госуслуг, также есть возможность получения обычной карты в отделении «Почта. Банка».
О появлении «Пушкинской карты» для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет с номиналом в три тысячи рублей рассказывал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня. Ранее российский лидер анонсировал запуск программы поддержки молодежной занятости.
В 2020-м президент России подписал закон о молодежной политике. В нем говорится, в частности, что теперь российской молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. В законе также закреплены такие понятия, как «молодая семья», «молодежная политика», «молодежное общественное объединение» и «молодой специалист».