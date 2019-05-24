Мединский отказался комментировать новости о пентхаусе за 200 миллионов рублей

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский отказался комментировать информацию о двухэтажном пентхаусе стоимостью 200 миллионов рублей, принадлежащем его супруге. Об этом сообщает НГС.

Корреспонденту издания не удалось закончить вопрос о дорогостоящей недвижимости. «Я не хочу это комментировать. Потом как-нибудь все скажем», — заявил Мединский.

Ранее на YouTube-канале Фонда борьбы с коррупцией было опубликовано видео, в котором говорилось, что семье Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы стоимостью 200 миллионов рублей.

В ролике уточнялось, что пентхаус оформили на супругу главы Минкульта Марину Мединскую. При этом подчеркивалось, что, исходя из деклараций о доходах, семье Мединского пришлось бы откладывать все свои заработки «до копейки», чтобы позволить себе приобрести такую недвижимость.

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