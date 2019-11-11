Подсчитано число самозанятых россиян

Более 260 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых и платят налог по соответствующему режиму, рассказал министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов, которого цитирует РИА Новости.

«Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий», — отметил Силуанов.

Также министр напомнил о намерении распространять режим самозанятых на все регионы России. Идею поддержал президент Владимир Путин на встрече с правительством, на которой и выступил Силуанов. Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что распространение режима самозанятых на всю территорию России было одобрено бизнесом.

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Налоговый режим самозанятых был введен в четырех субъектах России в начале 2019 года (в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях) в качестве эксперимента на 10 лет. В дальнейшем стало известно, что он может быть распространен на другие регионы раньше срока. В частности, Силуанов называл в качестве возможных сроков середину 2020 года.

Согласно параметрам режима, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых предпринимателей россияне (они не могут нанимать сотрудников) платят шестипроцентный налог с доходов, полученных от физлиц, и четырехпроцентный — с доходов от юрлиц.

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