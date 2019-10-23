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Эксперимент с самозанятыми россиянами расширят на 13 регионов

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Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых запустят в новых регионах в 2020 году. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В следующем году мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте в том режиме, который сегодня осуществляется в четырех регионах, регионам, которые высокообеспеченные, регионы-доноры — 13 регионов таких», — сказал министр. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

Подобный режим для самозанятых действует с 2019 года в четырех российских регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. По нему, граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять четыре процента от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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