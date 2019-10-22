Курганских фермеров научат вести бизнес

В Курганской области стартовала «Зауральская аграрная школа». В рамках проекта действующих и потенциальных фермеров обучат эффективному ведению аграрного бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайта портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, участники проекта могут узнать о порядке получения земельных участков на льготных условиях, регистрации и оформления крестьянско-фермерского хозяйства, перерабатывающего производства, а также о возможностях сбыта сельхозпродукции.

Обучение предусмотрено проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», разработанном в ходе реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В России в рамках нацпроекта поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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