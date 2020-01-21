Путин поставил задачу новому правительству

Повышение благосостояния граждан — важнейшая задача правительства Михаила Мишустина. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин на встрече с новыми членами кабмина, передает ТАСС.

Ранее глава государства подписал указ, формирующий структуру нового правительства. В его составе будет девять вице-премьеров, в том числе один первый, и на одно министерство меньше в связи с упразднением Минкавказа.

Помимо этого, президент подписал указы о назначении на должности новых министров и переназначении некоторых прежних глав ряда ведомств. Таким образом, в России сформировано новое правительство.

Правительство во главе с Медведевым было отправлено в отставку 15 января, ушедший премьер перешел на работу в Совет безопасности России и сохранил полномочия лидера партии «Единая Россия». Михаил Мишустин, бывший руководитель Федеральной налоговой службы, официально возглавил кабмин 16 января.

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