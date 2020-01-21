Путин упразднил одно из министерств

Президент России Владимир Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа. Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 21 января, сообщает ТАСС.
Функции упраздненного ведомства отошли к министерству экономического развития.
Министерство Северного Кавказа было создано в 2014 году. Целью ведомства стала разработка проектов государственных программ по развитию региона.
С мая 2018 года его возглавлял Сергей Чеботарев, который ушел в отставку вместе с кабинетом министров Дмитрия Медведева 15 января.
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