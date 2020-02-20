Путин описал свою жизнь словами «очень хорошо»

Президент Владимир Путин ответил на вопрос «Как поживаете?», заданный ему во время интервью ТАСС. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
«Очень хорошо», — описал свою жизнь глава государства.
«Честно?» — переспросил его журналист.
«Честно», — ответил Путин. И оба улыбнулись друг другу.
В ходе трехчасового интервью президенту были заданы вопросы на 20 тем, в том числе о перестановках в правительстве, поправках к Конституции, расходах на армию и оппозиции.
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