Путин отказался выбирать премьер-министра из предложенных кандидатов

Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин не входил в список кандидатов, предложенных президенту на пост премьер-министра. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Мишустина никто не называл. Кроме меня», — сказал он.

В том же интервью Путин рассказал, что подбирал министров не по степени их известности, а по их профессиональной пригодности. В случае сомнений, признался он, Мишустин «доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован».

15 января после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. По словам Медведева, решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина.

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