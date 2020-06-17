Ургант предупредил «зарвавшегося» Киркорова о мести десантников

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал видеоролик, где певец Филипп Киркоров изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу. Фрагмент эфира доступен на YouTube.

Ургант пошутил, что Киркоров посвятил ВДВ несколько песен, в частности, «Цвет настроения синий» и «Снег». «Если хочешь лететь — лети», — привел телеведущий строчку из песни Киркорова.

По мнению Урганта, десантники могут отомстить артисту 2 августа в День ВДВ. «Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу», — сыронизировал телеведущий.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в прошлом руководивший Воздушно-десантными войсками, рекомендовал Киркорову извиниться за видео. Генерал-полковник считает, что исполнитель должен удалить ролик с намеками на однополую связь десантников со всех площадок, иначе он рискует навлечь на себя гнев представителей этого рода войск.

По сюжету ролика, исполнителю предлагают примерить на себя роль десантника Егорова в новом сериале. Герой звонит по видеосвязи бывшему сослуживцу Мартынову, «чтобы вспомнить армейские будни». Далее Киркоров в тельняшке и голубом берете вспоминает, как они с Мартыновым спали под одним одеялом и мылись в одной бане. «А не бахнуть нам водочки, штык мне в жопу?» — произносит Киркоров. На протяжении ролика он возмущается двусмысленным монологом, но режиссер за кадром убеждает певца в том, что его «персонаж просто так разговаривает». В финале герой Киркорова узнает о том, что в ролик все равно встроили рекламу смазки «Анус», встает и уходит, требуя послать заказчиков «в анус». На прощание он заявляет, что он ни за какие деньги не снимется в таком ролике, и рвет на себе тельняшку со словами «штык мне в жопу».

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