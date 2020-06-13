Киркоров изобразил десантника-гея и навлек гнев бывшего руководителя ВДВ

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в прошлом руководивший Воздушно-десантными войсками, рекомендовал певцу Филиппу Киркорову извиниться за юмористическое видео, где он изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу. Генерал-полковник считает, что исполнитель должен удалить видео с намеками на однополую связь десантников со всех площадок, иначе он рискует навлечь на себя гнев представителей этого рода войск, заявил он РИА Новости.

«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет», — обратился к герою ролика Шаманов.

Он посоветовал удалить видео и извиниться «для своего же блага» и напомнил Киркорову о выражении «десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

По сюжету ролика, Киркорову предлагают примерить на себя роль десантника Егорова в новом сериале. Эстрадная звезда, оставшийся без концертов из-за коронавируса, отказался от рекламы смазки «Анус» и согласился сыграть ВДВшника. Егоров звонит по видеосвязи бывшему сослуживцу Мартынову, «чтобы вспомнить армейские будни». Далее Киркоров в тельняшке и голубом берете вспоминает, как они с Мартыновым спали под одним одеялом и мылись в одной бане. «А не бахнуть нам водочки, штык мне в жопу?» — произносит Киркоров. На протяжении ролика он возмущается двусмысленным монологом, но режиссер за кадром убеждает певца в том, что его «персонаж просто так разговаривает». В финале герой Киркорова узнает о том, что в ролик все равно встроили рекламу смазки «Анус», встает и уходит, требуя послать заказчиков «в анус». На прощание он заявляет, что он ни за какие деньги не снимется в таком ролике, и рвет на себе тельняшку со словами «штык мне в жопу».

Ролик является частью проекта #вмаскешоу канала СТС. Ранее в рамках этого проекта Киркоров изобразил пенис и спел «песню простаты», высмеяв передачу Елены Малышевой «Жить здорово!»

В марте глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион обрушился с критикой на Киркорова за его клип «Романы». В нем Киркоров исполнил роль католического священника, испытывающего страсть к эффектной прихожанке, которую играет звезда Comedy Woman Екатерина Варнава.

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