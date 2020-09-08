Лидер «Руки Вверх!» рассказал об упущенной возможности прославиться на Западе

Лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову предлагали записать англоязычный кавер на трек «Песенка», однако он отказался, упустив возможность прославиться на Западе. Об этом артист рассказал в опубликованной на YouTube восьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Немецкая компания BMG захотела приобрести права на малоизвестный трек группы, и тот, удивившись, согласился, после чего зарубежные музыканты принялись выпускать на нее каверы.

Генпродюсер BMG Томас Штайн предлагал артистам «Руки Вверх!» исполнить ее на английском самостоятельно, однако Жуков отказался, сославшись на плохое знание языка. В результате композицию отдали группе ATC, которая записала на нее кавер Around The World, ставшую хитом в Европе.

«Как только песня стрельнула, мы стали делать на Запад много других. Вы об этом не знаете, но мы открыли лейбл, ездили на все фестивали, где только не были, у нас были англоязычные песни, пытался уже пыхтеть… но уже все», — пожаловался Жуков.

Музыкант признался, что эта история «безумно его расстроила на всю жизнь». Коллектив позже заработал на «Песенке» более полутора миллионов долларов за три года.

Восьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 7 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1998 году, громких клипах и музыкальном телевидении. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, шестую — здесь, седьмую — здесь.

Подробнее о том, как «Руки Вверх!» создали хит на все времена (видеоролик с таймкодом):



