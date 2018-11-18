Янукович попал в больницу в Москве

Бывший президент Украины Виктор Янукович попал в больницу. Эту информацию РИА Новости подтвердили в НИИ Склифосовского.

Уточняется, что политик был госпитализирован в пятницу, 16 ноября, его выписали в тот же день. О характере полученных травм не сообщается. «Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день», — уточнили в справочной.

Ранее в воскресенье, 18 ноября, газета «Комсомольская правда» сообщила, что в московской клинике заметили человека похожего на бывшего украинского президента.

Один из дежурных врачей рассказал, что политика доставили в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и колена. Предполагается, что травму он получил на одном из теннисных кортов в Подмосковье. Официального подтверждения эта информация не получила.

Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после государственного переворота.

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