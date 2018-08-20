Прокурор предложил похитить Януковича с помощью украинского спецназа

Украинский прокурор по делу о госизмене Виктора Януковича Руслан Кравченко предложил выкрасть бывшего президента страны с территории России. Об этом он рассказал в интервью «Громадське».

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«Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы [в случае признания судом вины Януковича] это решение выполнялось. Возможно, создать подразделение вроде "Моссада", например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», — сказал он.

Виктору Януковичу, занимавшему высший государственный пост с 2010 по 2014 годы, выдвинули обвинения в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и развязывание войны. По совокупности обвинений обвинители запросили для бывшего президента Украины 15 лет тюрьмы.

Янукович покинул страну в феврале 2014 года после государственного переворота. 28 июля стало известно, что незадолго до свержения на него готовилось покушение.

«Моссад» — израильская спецслужба, занимающаяся помимо разведывательной деятельности тайными специальными операциями за пределами страны.

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