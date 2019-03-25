Тимошенко раскрыла отношение к лидеру президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала об отношении к конкуренту на выборах Владимиру Зеленскому. Об этом она сообщила в эфире «В гостях у Дмитрия Гордона».

По ее мнению, решение шоумена баллотироваться в президенты можно сравнить с пощечиной политикам, которые не выполняли предвыборных обещаний и довели страну катастрофического положения. В то же время, Зеленский — «определенный тест на способность нации к политическому самоубийству», подчеркнула она.

Лидер партии «Батькивщина» заявила, что не понимает Зеленского как политика, но уважает его как человека. Она назвала конкурента талантливым и легким человеком, а также любит его как артиста.

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По прогнозам Тимошенко, в первом туре она наберет 31 процент голосов, Зеленский — более 20 процентов, а за действующего президента Петра Порошенко проголосуют 15 процентов граждан.

Ранее Тимошенко заявила, что Порошенко имеет бизнес-связи с российскими властями. По ее словам, он поставляет через аффилированные с ним компании нефтепродукты через идущую из России по украинской территории Новоград-Волынский трубопровод на Украину и в Европу. Кроме того, он имеет отношение к поставкам в страну российского сжиженного газа.

31 марта на Украине пройдет первый тур президентских выборов. По результатам опросов, Зеленский лидирует с начала этого года. Наибольшие шансы на выход во второй тур, запланированный на 21 апреля, также имеют действующий глава государства Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

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