Штаб Зеленского отреагировал на слухи о союзе с Тимошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опровергают слухи об объединении с партией «Батькивщина» и планы назначить ее лидера Юлию Тимошенко премьер-министром в случае победы шоумена во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает «Укринформ».

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Спикер штаба Дмитрий Разумков сообщил на брифинге, что никаких переговоров с Тимошенко не велось. «Премьерство — это, в первую очередь, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает "штыков". А партия "Слуга народа" (партия Зеленского, выдвинувшая его в президенты, — прим. «Ленты.ру») в большом объеме появится только осенью», — заявил он.

О возможной консолидации усилий Тимошенко и Зеленского во втором туре президентских выборов сообщал в своем Telegram-канале журналист Мустафа Найем. По его словам, Тимошенко допустила возможность публично поддержать победителя первого тура президентских выборов в обмен на создание парламентской коалиции и пост премьера. В штабе Тимошенко никаких заявлений по этому поводу не делалось.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам подсчета 84 процентов протоколов шоумен Владимир Зеленский набирает 30,35 процента голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,02 процента избирателей. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

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