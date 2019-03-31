Зеленский порассуждал о первой встрече с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в первом туре выборов, рассказал о первом вопросе российскому лидеру Владимиру Путину в случае их встречи. Об этом он заявил на брифинге в штабе, передает «Интерфакс-Украина».

Шоумен отметил, что спросил бы президента России о вооруженном конфликте на юго-востоке Украины и о вхождении Крыма в состав страны.

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«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации [ситуации] Крыма и Донбасса, на всем их страшном, отвратительном пути?"» — приводит его слова агентство.

23 марта стало известно о том, что Зеленский заявил, что не представляет, как можно сделать Крым украинским в случае победы на выборах. «Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России. Другого выхода у меня нет», — признался он.

Позднее он подчеркнул, что смена власти на Украине может стать примером для России, и выступил за дипломатические пути решения вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

По данным «Национального экзитпола», во второй тур выборов президента Украины выходят шоумен Владимир Зеленский (ему прочат 30,4 процента голосов) и Петр Порошенко (17,8 процента). Тимошенко, как следует из результатов опроса, замыкает тройку, набирая 14,2 процента. Другие экзитполы, проведенные по заказу украинских телеканалов, показывают аналогичный исход.

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Для победы в первом туре кто-либо из кандидатов должен был набрать как минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур в случае его проведения состоится 21 апреля, а итоговый протокол Центризбиркома будет обнародован до 1 мая.

Киев обвиняет Россию в ведении боевых действий в Донбассе, оккупации Крыма, агрессии в Керченском проливе и милитаризации приграничной с Украиной территории и акватории. Москва отвергает все обвинения.

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