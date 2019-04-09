Порошенко рассказал о последнем случае пьянства

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что последний раз был пьяным более 35 лет назад. Жена, по словам главы государства, видела его хмельным только один раз — до свадьбы. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, видеозапись опубликована на YouTube.

Так Порошенко отозвался на требование его соперника на выборах Владимира Зеленского сдать тесты на наркотическую и алкогольную зависимость. Он отметил, что его удивил этот вызов.

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Украинский лидер добавил, что слухи о том, что он «пьет, не просыхает», — это дело рук «российской пропаганды».

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах. Одним из условий лидера президентской гонки стал тест на наркотики и алкоголь. В штабе Порошенко сначала заявили, что данное предложение нарушает установленный порядок. Однако затем действующий глава государства опубликовал ответное видеообращение, в котором принял вызов. Оба кандидата сдали кровь на анализы.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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